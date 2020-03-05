Брестчанин обманом завладел мобильными телефонами на Br8,5 тыс.

5 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Брестской области расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении 20-летнего брестчанина, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.

Молодой человек в сентябре-ноябре 2019 года обманом завладел мобильными телефонами, принадлежащими операторам сотовой связи. Он подыскивал людей, которых просил за вознаграждение оформить на свое имя покупку товара в рассрочку. При этом обещал, что оплату будет проводить сам. После получения телефонов брестчанин прекращал выходить на связь и рассрочку не оплачивал. Смартфоны же продавал, а полученные деньги тратил на личные нужды.

Следователи установили, что фигурант обманул 11 человек, которые на себя оформили рассрочку по оплате 13 мобильных телефонов на общую сумму более Br8,5 тыс. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.209 (мошенничество) УК. Подозреваемый заключен под стражу.

Следователи обращаются с просьбой к тем, кто обладает информацией о противоправных действиях брестчанина, сообщить об этом по телефонам +375 (29) 726-01-58, +375 (33) 311-66-11.-0-