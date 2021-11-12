Брестчанин обманул 29 человек на Br233 тыс., его будут судить

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области направила в суд Московского района Бреста уголовное дело по обвинению 30-летнего местного жителя в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Как установлено, с 2013 года мошенник под предлогом установки натяжных потолков, развития бизнеса в сфере торговли металлоизделиями, продажи легковых автомобилей и аграрной техники завладел деньгами и автомобилями 29 граждан на более чем Br233 тыс.

Горожанин был официально трудоустроен на одном из предприятий, при этом предлагал потенциальным покупателям приобрести сельхозмашины по цене, значительно ниже рыночной. Он просил уплатить аванс, а для перечисления оставшихся средств предоставлял расчетный счет своей супруги.

"Работая впоследствии по договору подряда в двух комиссионных магазинах по торговле поддержанными автомобилями, мужчина убеждал клиентов продать машину в частном порядке, минуя субъект хозяйствования. После получения транспортных средств в свое распоряжение он их продавал, при этом вырученные деньги потерпевшим не возвращал, а тратил на личные нужды, отдых, частично погашал долги, создавая видимость исполнения обязательств", - уточнили в прокуратуре.

В прокуратуре Брестской области пришли к выводу о полном, объективном и всестороннем исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией действий обвиняемого по частям 1, 2, 3 и 4 ст.209 УК.

Потерпевшим возмещен ущерб в сумме свыше Br195 тыс.-0-