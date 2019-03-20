Брестчанин обнаружил почти 1 кг ртути во дворе строящегося дома

20 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте во дворе строящегося дома обнаружено около 1 кг ртути. Инцидент произошел 19 марта около пяти часов вечера по ул. Столинской, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Во время наведения порядка на территории частного домовладения его 30-летний владелец обнаружил стеклянную колбу с веществом, похожим на ртуть. Закупоренная емкость была закопана в землю возле фундамента дома.

На место происшествия прибыла служба химической и радиационной защиты пожарного аварийно-спасательного отряда УМЧС. Емкость с опасным веществом общим весом около 1 кг изъяли. Загрязнения окружающей среды не произошло. Эвакуация людей не проводилась.

Московский РОВД проводит по факту проверку.-0-