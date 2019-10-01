Брестчанин оборудовал в гараже помещение для выращивания конопли

1 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста подозревается в незаконном обороте наркотиков, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий в автомобиле брестчанина 1992 года рождения, рабочего одного из предприятий города, правоохранители обнаружили около 10 г марихуаны. В дальнейшем при осмотре арендуемого им гаража было обнаружено помещение, которое молодой человек оборудовал для выращивания конопли. Для этого он установил системы освещения, полива, вентиляции и удобрения. Были обнаружены и изъяты несколько растений конопли массой более 150 г и высушенная марихуана, которую хозяин намеревался сбыть наркопотребителям.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по факту хранения наркотических средств, а также выращивания наркосодержащих растений с целью сбыта. Он задержан.-0-

Фото ОНиПТЛ Ленинского РОВД Бреста