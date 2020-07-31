Брестчанин осужден на 18 лет колонии за убийство бабушки

31 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня огласили приговор по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью внуком своей бабушки и покушении на убийство матери и дяди, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Брестчанин 2000 года рождения заранее разработал план убийства родственников. Он планировал завладеть квартирой, собственниками которой они являлись. Вечером 16 февраля 2020 года под предлогом забрать принадлежащие ему вещи внук заманил бабушку в подвал. Там он нанес ей не менее 29 телесных повреждений, сдавил проводом и пальцами шею, перекрыв дыхательные пути. Обнаружив, что жертва жива, убийца нанес ей не менее 17 ударов кухонным ножом в грудь. Затем заманил в подвал дядю, где попытался ударить его топором по голове. Мужчина оказал сопротивление и смог вырвать орудие убийства из рук племянника.

Приговором суда молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п.6, 12 ч.2 ст.139 (умышленное противоправное лишение жизни другого человека (убийство), совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений) и ч.1 ст.14, п.п.1, 12 ч.2 ст.139 (покушение на убийство двух и более лиц, из корыстных побуждений) УК. Окончательно ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-