15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестчанин перешел по фишинговой ссылке и лишился Br13 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

На уловку злоумышленников попался 49-летний брестчанин, который решил оплатить коммунальные услуги через интернет-банкинг. В поисковой системе он нашел страницу сервиса и для авторизации ввел там логин и пароль - две банковские карты пользователя оказались скомпрометированы.

В течение нескольких часов со счетов были списаны деньги на общую сумму около Br13 тыс. Мужчина обратился в милицию. Выяснилось, что виртуальные страницы поддельные.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются создатели фишингового сайта.-0-