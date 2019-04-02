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Брестчанин перевозил патроны и похожий на запал взрывного устройства предмет

Происшествия 02.04.2019 | 20:10
Фото УСК по Брестской области
Фото УСК по Брестской области

2 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестчанин перевозил патроны и похожий на запал взрывного устройства предмет, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Инспекторы ГАИ остановили сегодня в областном центре автомобиль "Фольксваген Пассат", за рулем которого находился 62-летний местный житель. Во время общения и проверки документов правоохранители заметили в салоне полимерный пакет. В нем находились патроны, брикет неустановленного вещества, а также предмет, похожий по внешним признакам на запал взрывного устройства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.-0-

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Теги
Брест, оружие, Следственный комитет
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