2 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестчанин перевозил патроны и похожий на запал взрывного устройства предмет, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Инспекторы ГАИ остановили сегодня в областном центре автомобиль "Фольксваген Пассат", за рулем которого находился 62-летний местный житель. Во время общения и проверки документов правоохранители заметили в салоне полимерный пакет. В нем находились патроны, брикет неустановленного вещества, а также предмет, похожий по внешним признакам на запал взрывного устройства.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.-0-
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