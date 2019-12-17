Брестчанин подозревается в заведомо ложном доносе на покупателя игровой приставки

17 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста подозревается в заведомо ложном доносе о совершении преступления. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

В Брестский межрайонный отдел СК с заявлением обратился 18-летний юноша. Он сообщил, что в августе незнакомец обманом завладел принадлежащей ему игровой консолью. Молодой человек пояснил, что разместил объявление о продаже приставки на одном из интернет-ресурсов. С ним связался мужчина, который якобы взял консоль, чтобы проверить ее работоспособность, однако имущество не вернул и не оплатил.

Во время проверки следователи установили, что молодой человек получил деньги от покупателя за приставку, потратил их на личные нужды, но побоялся сообщить об этом родителям, потому и обратился с заявлением.

В отношении парня возбуждено уголовное дело по ст.400 УК. Расследование продолжается.-0-