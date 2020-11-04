Брестчанин подшофе повредил отреставрированный городской фонтан

4 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте задержали мужчину, повредившего фонтан возле областного Дворца культуры профсоюзов, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Акт вандализма совершил 38-летний житель областного центра. В ночь с 29 на 30 октября он повредил композицию фонтана и похитил две медные металлические конструкции. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Очевидец противоправных действий сообщил об этом на линию 102. Сотрудники Московского РОВД совместно с коллегами из районного отдела Департамента охраны по горячим следам задержали подозреваемого.

Примечательно, что незадолго до происшествия фонтан, расположенный у ДК профсоюзов, получил второе рождение. Почти год длилась его реконструкция. В результате выполненная из цветного металла скульптурная композиция стала украшением не только микрорайона Восток, но и всего города.

В отношении брестчанина проводится проверка, после чего следователи дадут правовую оценку его действиям. Виновный также обязан будет возместить причиненный ущерб.-0-