Брестчанин поджег свою квартиру после ссоры с супругой

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня утром пьяный 31-летний житель Бреста после ссоры с супругой облил свою двухкомнатную квартиру бензином и поджег. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

"В 11.30 поступила информация о пожаре, он был ликвидирован прибывшими на место сотрудниками МЧС. Выбыла следственно-оперативная группа, с участием специалистов УГКСЭ по Брестской области проводится осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина. Следователи допрашивают свидетелей, - рассказала она. - В результате преступных действий огнем уничтожены и повреждены внутренняя отделка стен, потолка и пола, двери, электропроводка и электрооборудование, находившееся в квартире. Пострадавших нет. Предварительно установлено, что за несколько дней до преступления мужчина повздорил с супругой, поскольку она подала на развод".

В отношении брестчанина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.218 УК (умышленные уничтожение и повреждение имущества общеопасным способом). Он задержан.-0-