6 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Брестской области расследует уголовное дело в отношении 18-летнего парня, подозреваемого в хищении денег с карт-счетов. Об этом сегодня сообщил начальник управления процессуального контроля УСК Алексей Вечорко во время совместного брифинга областных управлений внутренних дел и Следственного комитета, передает корреспондент БЕЛТА.

"При установлении личности злоумышленника не единичны случаи, когда он совершил не одно, а десятки и даже сотни киберпреступлений. Эти люди на профессиональной основе занимаются хищениями", - отметил Алексей Вечорко.

Так, 18-летний брестчанин похитил деньги с карт-счетов более 80 человек. Сумма ущерба - свыше Br6 тыс. Потерпевшими являются жители всех регионов страны. Кто-то лишился всего Br1, у кого-то пропали Br2 тыс. Деньги подозреваемый потратил на личные нужды, а также на азартные игры.

Жертвами киберпреступников становятся и компании. В частности, в филиал одного из предприятий области позвонил неизвестный мужчина. Представившись сотрудником главного офиса, он сообщил о внедрении новой услуги. По его словам, для этого нужно было установить соответствующее программное обеспечение. Так злоумышленник получил от специалиста реквизиты доступа к информации, находящейся на служебном компьютере. После с банковского счета предприятия были похищены более Br45 тыс. Деньги поступили на баланс 84 абонентских номеров зарубежных сотовых операторов.

Этот же злоумышленник пытался похитить у предприятия более Br12 тыс., сделав четыре почтовых денежных перевода. Однако они были заблокированы сотрудниками службы безопасности компании. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.4 ст.212 УК.-0-