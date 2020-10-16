Брестчанин получал деньги за ремонт мебели, а принятые обязательства не исполнял

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Малоритским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о мошеннических действиях жителя Бреста. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Согласно материалам уголовного дела, 33-летний мужчина с января 2018 года по июнь 2019 года заключал от своего имени и имени своей матери договоры на оказание услуг по ремонту мягкой мебели, указывая в них сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. На момент заключения договоров в качестве ИП он зарегистрирован не был. После этого обвиняемый получал от заказчиков денежные средства в качестве предоплаты, возложенные на себя обязанности не выполнял. На требования потерпевших о возврате денег или выполнении работ в срок, мужчина сообщал о проблемах с поставщиками либо переставал выходить на связь.

Кроме того, 24 января 2018 года мужчина получил в качестве предоплаты за услуги по ремонту мягкой мебели деньги в сумме более Br700 от ГУО "Кобринская специальная общеобразовательная школа". Работы мужчина не выполнил, деньги не вернул, а разобранную мебель работники школы самостоятельно забрали из его мастерской, когда он перестал отвечать на телефонные звонки.

После неоднократных попыток вернуть свои деньги потерпевшие стали обращаться с заявлениями в правоохранительные органы. В ходе расследования установлено пять эпизодов противоправных действий обвиняемого, в результате совершения которых он завладел денежными средствами в сумме более Br2 тыс.

Действия мужчины квалифицированы по ч.1, 2 ст.209 (мошенничество) УК. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-