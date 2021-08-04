Брестчанин получил 2 года ограничения свободы за ремонт личного авто за счет предприятия

4 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Бреста вынес обвинительный приговор по уголовному делу о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Обвиняемым по уголовному делу проходил брестчанин 1989 года рождения. Мужчина работал в должности главного инженера ТПУКП "Плодоовощ". У предприятия договор с СООО на техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. С 29 по 31 июля 2020 года по указанию главного инженера работники фирмы выполнили ремонт его личного автомобиля, запасные части и работы по которому оплатило предприятие. Тем самым организации был причинен материальный ущерб на сумму Br860.

В суде мужчина полностью признал свою вину, причиненный ущерб предприятию возместил в полном объеме.

Суд признал бывшего руководителя виновным по ч.1 ст.210 (завладение имуществом, совершенное должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года со штрафом в размере 100 базовых величин на сумму Br2,9 тыс., с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных обязанностей, на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-