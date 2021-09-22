Брестчанин получил 5 лет колонии за поджог квартиры

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Бреста поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего ранее судимого местного жителя, которому инкриминировано умышленное уничтожение чужого имущества общеопасным способом. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

Как установлено в ходе судебного следствия, нетрезвый брестчанин 15 июня 2021 года, находясь по месту своего жительства, на почве конфликта с супругой решил поджечь квартиру. Когда дома никого не было, он облил пол и мебель бензином, поджег все и покинул жилище. Своевременно прибывшие наряды сотрудников Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям ликвидировали возгорание.

Действия обвиняемого повлекли повреждение соседской квартиры и фасада жилого дома - общая сумма ущерба превысила Br5,6 тыс.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Московского района Бреста признал мужчину виновным и на основании ч.2 ст.218 Уголовного кодекса назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима.

Вопрос возмещения ущерба суд выделил из уголовного дела для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-