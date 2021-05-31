Брестчанин получил 8 лет колонии за нападение на двух девушек

31 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Бреста огласил приговор по уголовному делу о разбое, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Жителю Бреста 1987 года рождения инкриминированы ч.1 и 2 ст.207 (УК) разбой. Будучи пьяным, 16 января на пешеходной дорожке он напал на 16-летнюю девушку. Повалил ее на землю, ударил ножом в шею, а потом забрал имущество на Br73 и скрылся с похищенным. В тот же день брестчанин применил насилие к 18-летней девушке. Зажав ей рот, не менее двух раз ударил по голове, а затем скрылся. Отобрать какие-то вещи не смог, потому что жертва смогла дать отпор и убежать.

Суд признал мужчину виновным. Он приговорен к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Ему придется заплатить 100 базовых величин штрафа (Br2,9 тыс.). С фигуранта в пользу младшей девушки взыскали Br3 тыс. в качестве возмещения морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован.-0-