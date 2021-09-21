Брестчанин получил пять лет колонии за поджог квартиры в многоэтажке

21 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Бреста сегодня огласил приговор по уголовному делу о поджоге квартиры, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Этот случай произошел 15 июня в многоэтажном доме в заречной части Бреста. Пьяный 31-летний мужчина после ссоры с женой облил пол и мебель бензином и поджег. Когда разгорелось пламя, он ушел из квартиры. В результате пожара уничтожено и повреждено чужого имущества на общую сумму почти Br5,7 тыс.

В качестве смягчающих ответственность обстоятельств суд признал чистосердечное раскаяние мужчины, наличие на иждивении малолетнего ребенка. Отягощающими обстоятельствами стали не снятая и не погашенная судимость, а также совершение преступления в состоянии опьянения.

Брестчанина признали виновным по ч.2 ст.218 (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом) УК. Он приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима.

В гражданском судопроизводстве рассмотрят иск о возмещении причиненного имущественного ущерба.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-