Брестчанин предъявил на границе поддельный командировочный лист, чтобы избежать самоизоляции

2 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В отношении 37-летнего брестчанина возбуждено уголовное дело за использование при пересечении границы поддельного командировочного удостоверения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет.

Мужчина возвращался из Польши через автодорожный пункт пропуска "Брест". Чтобы избежать 10-дневной самоизоляции, он предъявил подложное командировочное удостоверение. По его словам, образец скачал в интернете, а друг поставил на распечатанном бланке печати фирмы.

Похожий случай произошел с двумя жительницами Бреста. Они тоже предъявили на границе подложные командировочные удостоверения. С собой у девушек были поддельные печати российских и польских организаций. В отношении обеих также проводятся процессуальные действия.-0-