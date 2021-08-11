Брестчанин при задержании попытался уничтожить информацию в экстремистских интернет-ресурсах

11 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте задержан очередной активист протестной деятельности. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники областного управления ГУБОПиК МВД установили 19-летнего жителя областного центра, приверженца анархистского движения, который зарегистрировался в экстремистской инициативе для дальнейшего участия в протестной деятельности. Во время задержания молодой человек попытался уничтожить компьютерную информацию о своей активности в экстремистских интернет-ресурсах и оказал активное сопротивление оперативникам.

В квартире по месту жительства у брестчанина обнаружены предметы для участия в массовых беспорядках и протестная символика.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности.-0-