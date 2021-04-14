Брестчанин приговорен к 2,5 года ограничения свободы за листовки с оскорблением милиционера

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении брестчанина, который расклеил листовки с оскорблением сотрудника милиции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

Брестчанин в сентябре 2020 года был задержан за размещение информационных листовок нерекламного характера на стенах подъездов домов в областном центре.

Поскольку по правилам благоустройства и содержания населенных пунктов объявления, плакаты, листовки и иные информационные материалы нерекламного характера размещаются в специальных местах, определенных местными исполнительными и распорядительными органами, его действия квалифицировали как нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов. За это жителя областного центра привлекли к административной ответственности.

"После проведенных проверки и лингвистической экспертизы текста на размещенных материалах, на которых сотруднику ОВД давалась негативная оценка в оскорбительной и неприличной форме (при этом брестчанин рассчитывал на широкое распространение такой информации), его действия квалифицировали по уголовно-правовой норме", - пояснили в прокуратуре.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Брестского района вынес в отношении фигуранта обвинительный приговор. Он приговорен к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.-0-