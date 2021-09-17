Брестчанин приговорен к 3 годам лишения свободы за разжигание вражды и оскорбление Президента

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области поддержала в суде государственное обвинение в отношении 55-летнего жителя Бреста, которому инкриминированы размещение в сети интернет деструктивных комментариев, направленных на разжигание социальной вражды по признаку социальной принадлежности, публичное оскорбление Президента Беларуси, клевета в отношении главы государства, связанная с обвинением его в совершении особо тяжкого преступления. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

Согласно материалам дела мужчина, имея умысел на возбуждение у населения социальной вражды и розни, 2 августа и 4 октября 2020 года разместил в сообществе социальной сети "ВКонтакте" графический файл с призывами к насильственным и агрессивным действиям в отношении сотрудников органов внутренних дел.

Он же 14 августа 2020 года на названном ресурсе разместил текстовое сообщение с заведомо ложными измышлениями в адрес главы государства, в которых обвинял его в убийстве. При этом 15 декабря 2020 года обвиняемый публично оскорбил Президента.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда постановила обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.130, ч.2 ст.367 и ч.1 ст.368 Уголовного кодекса мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-