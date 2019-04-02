2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестчанин пытался незаконно ввезти в Беларусь айфоны на Br85 тыс. через пункт пропуска "Домачево", сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
Утром 31 марта на въезд в Беларусь оформлялся минивэн Renault под управлением 33-летнего жителя Бреста. Пограничники обнаружили признаки тайника в авто. "Совместно с сотрудниками таможни во время углубленного досмотра под задним сиденьем и в конструктивных особенностях кузова обнаружено в общей сложности 28 смартфонов iPhone Xs и 2 iPhone Xr. По оценке таможни, стоимость изъятого - более Br85 тыс.", - рассказали в Госпогранкомитете.
Минивэн был изъят до решения суда. Его ориентировочная стоимость около Br8 тыс.-0-
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