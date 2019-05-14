Брестчанин пытался спуститься с третьего этажа по телевизионному кабелю

14 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте следователи выясняют обстоятельства падения мужчины с высоты, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

В милицию 13 мая поступила информация о поступлении в больницу 41-летнего местного жителя, получившего телесные повреждения. Следственно-оперативной группой на месте происшествия установлено, что мужчина упал на землю с высоты третьего этажа, когда пытался спуститься вниз по закрепленному в квартире телевизионному кабелю. Свои действия пострадавший объяснил тем, что в квартире его закрыла супруга, чтобы он не употреблял спиртные напитки.

Брестчанину оказана необходимая медицинская помощь, угрозы его жизни нет. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку.-0-