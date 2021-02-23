Брестчанин пытался угнать чужие авто, чтобы отвезти ребенка домой

23 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте несостоявшийся угонщик повредил три автомобиля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД облисполкома.

В Московский РОВД обратились три местных жителя, сообщив о повреждении их автомобилей на парковке торгового центра. Сотрудники уголовного розыска вышли на след 26-летнего брестчанина.

Выяснилось, что вечером мужчина гостил у родственников. Во время застолья поссорились супруги: муж уехал со старшим сыном, жена - с годовалым малышом. "Чтобы сгладить конфликт, гость предложил третьему ребенку - семилетнему племяннику - поехать с ним. Придя с мальчиком в полночь на остановку, брестчанин понял, что денег на такси у него нет. Он решил пойти на стоянку торгового центра и попытаться уехать на одном из автомобилей", - рассказали в УВД.

Сначала мужчина подошел к "Мазде". Разбил боковое стекло, сел с ребенком в салон и попытался завести транспортное средство, но не получилось. Оставив мальчика в машине, его дядя через багажник проник в "Фиат Пунто". Однако и этот автомобиль не удалось завести. Тогда он забрал из легковушки топор и направился к "Форду Транзит": разбил боковую дверь и предпринял безрезультатную попытку уехать. Потом вернулся к "Фиату" и снял с него аккумулятор. Вскоре мужчина вызвал такси и уехал вместе с ребенком, прихватив похищенное имущество.

Следователи дали правовую оценку действиям фигуранта.-0-