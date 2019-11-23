Брестчанин пытался ввезти в Беларусь 230 кг сыра и более 50 телефонов iPhone

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестчанин организовал ввоз коммерческой партии сыра и продукции Apple под видом товаров для личного пользования. Нарушителя разоблачили сотрудники Брестской таможни, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Жителя Бреста, двигавшегося на автомобиле Citroen, остановили в Жабинковском районе.

В машине обнаружили более 230 кг сыра, 58 мобильных телефонов iPhone различных моделей и наушники-гарнитуры к ним. Эти товары водитель разместил в конструктивных полостях салона и багажного отделения легковушки, в том числе в дверях, перчаточном ящике, аптечке, под сиденьями и в них.

Общая стоимость незаконно ввезенного на территорию ЕАЭС товара составила свыше Br110 тыс.

Товары ввозились на территорию Евразийского экономического союза из Польши различными гражданами под видом товаров для личного пользования, а потом в Бресте передавались владельцу. В дальнейшем организатор противоправной схемы намеревался их продать.

Таким образом, сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз и реализацию без уплаты таможенных платежей партии сыра, телефонов и гарнитуры. В настоящее время товар изъят до решения суда, а Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП.-0-