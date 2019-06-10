Брестчанин ранил соперника ножом в шею

10 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 40-летний местный житель ранил ножом в шею бывшего сожителя своей возлюбленной, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Брестчанин 1971 года рождения пришел домой к мужчине, к которому ушла его бывшая сожительница. Он хотел вернуть возлюбленную. Хозяин квартиры был пьян. Услышав оскорбления в свой адрес, он вытолкнул непрошенного гостя на лестничную площадку и ударил его кухонным ножом в шею.

Напавший сам позвонил в милицию и рассказал о случившемся. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию, его обидчика доставили в изолятор временного содержания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст.14 ч.1 ст.139 (покушение на убийство) УК.-0-