29 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Безработный брестчанин расплатился в такси сувенирной банкнотой и получил сдачу реальными деньгами, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

О мошенничестве в Московский РОВД заявил 39-летний работник такси. По его словам, он выехав на ночной вызов, забрал незнакомого мужчину и доставил в указанное место. Пассажир предложил расплатиться за поездку иностранной валютой и вручил водителю 200 евро. Таксист пояснил, что у него не хватит нужной суммы для сдачи. На удивление, клиент оказался весьма щедрым и согласился взять имеющиеся Br290.

На утро потерпевший пошел в банк проверить полученную накануне купюру на подлинность. Вердикт был неутешительный - банкнота оказалась сувенирной. Сыщики установили, что к нечестному обмену причастен неработающий 35-летний житель областного центра. Следователи дали правовую оценку его действиям.-0-