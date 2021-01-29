Брестчанин торговал опасными наркотиками и психотропами

29 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в отношении 30-летнего мужчины. Такая информация опубликована на сайте СК, сообщает БЕЛТА.

Жителя областного центра задержали в прошлом ноябре. При себе у него было четыре свертка с запрещенными веществами. Чтобы избежать ответственности, молодой человек их бросил на землю. Химическая экспертиза, которую провели эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, установила, что в свертках находилось более 80 г наркотиков и психотропов. Речь идет об ЛСД, марихуане, а также порошкообразных веществах, в состав которых входят диметилтриптамин, 2 С-В.

Во время обыска по месту жительства обвиняемого изъято еще более 120 г запрещенных веществ. Брестчанин хранил порошок, в составе которого есть пара-метилэфедрон. Другой содержит смесь этого же психотропа и кокаина. Также сотрудники наркоконтроля нашли дома у фигуранта грибы, содержащие псилоцин и псилоцибин.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.328 (незаконный оборот наркотиков и психотропов, их прекурсоров и аналогов) УК. Он заключен под стражу. Обвиняемый пояснил, что запрещенные вещества приобретал через интернет-магазин и продавал знакомым. В будущем он хотел открыть свой интернет-магазин по продаже наркотиков и психотропов.

Следователи Брестской области в прошлом году завершили расследование 114 уголовных дел по ст.328 УК в отношении 143 обвиняемых. В 2019-м по этой статье было завершено 284 уголовных дел, по которым проходил 221 человек.-0-