Брестчанин ударил медика по лицу - возбуждено уголовное дело

27 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста стал фигурантом уголовного дела за нанесенную медицинскому работнику пощечину, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Инцидент произошел в начале января. В приемном покое одного из медучреждений 55-летний житель областного центра ударил по лицу медика. Видеозапись происшествия попала в интернет и вызвала большой резонанс. Милиционеры провели по этому факту проверку.

Выяснилось, что в тот день прохожие обнаружили лежащего в снегу мужчину. Он был пьян. На место вызвали скорую, медики решили доставить мужчину в больницу. В дороге между пациентом и бригадой скорой помощи возникла словесная перепалка по поводу политических взглядов. По приезде брестчанин на улице ударил одного врача, а в холле - другого. Выходку пациента пресек сотрудник милиции.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело по факту хулиганства.-0-