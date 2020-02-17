Брестчанин угнал из автосервиса машину и попал в ДТП

17 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста угнал из автосервиса легковой автомобиль и попал на нем в аварию, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук.
Случай произошел 12 февраля вблизи агрогородка Мухавец. Около 19.00 в Госавтоинспекцию позвонил очевидец: в кювете он увидел автомобиль, который явно побывал в аварии. Прибывшие на место вызова инспекторы ГАИ обнаружили разбитый "Фольксваген". Рядом стоял пассажир легковушки, водитель с места ДТП скрылся.
Правоохранители выяснили, что владелец машины за несколько часов до случившегося оставил ее в ремонтной мастерской. Сыщики Московского РОВД Бреста нашли угонщинка. Им оказался неработающий ранее судимый местный житель 1979 года рождения.
Следователи дали правовую оценку действиям мужчины.-0-