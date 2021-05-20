Брестчанин в интернете разжигал социальную вражду и демонстрировал нацистскую символику

20 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста разжигал в сети социальную вражду и демонстрировал свастику - возбуждено уголовное дело. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

На 55-летнего жителя Бреста вышли оперативники областного управления ГУБОПиК, когда выявляли лиц с экстремистскими взглядами. "Минувшей зимой задержанный демонстрировал изображения со свастикой участникам виртуального сообщества, в котором пропагандируются идеи радикального национализма. В социальной сети он также негативно высказывался о милиционерах и побуждал к насилию над ними других интернет-пользователей, - рассказали в МВД. - По месту жительства горожанина была обнаружена протестная атрибутика (бчб-повязки, флаг и полотно), сам он заявил о неоднократном участии в несанкционированных массовых мероприятиях".

Суд Московского района Бреста оштрафовал правонарушителя на Br290 за публичное демонстрирование нацистской символики. Cледователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за разжигание социальной вражды. Кроме того, фигуранту вынесено официальное предупреждение в соответствии с законодательством о противодействии экстремизму.

В ГУБОПиК отметили, что любые посягательства на сотрудников (призывы к ним) будут пресекаться, а виновные - устанавливаться и привлекаться к ответственности.-0-