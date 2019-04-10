Брестчанин выращивал во дворе дома коноплю

10 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста выращивал во дворе дома коноплю для дальнейшей реализации марихуаны, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми получили оперативную информацию, что местный житель 1979 года рождения во дворе своего дома выращивал коноплю, чтобы впоследствии реализовать марихуану. При поддержке ОМОН УВД облисполкома мужчину задержали.

Правоохранители обнаружили и изъяли около 350 г марихуаны, готовой к сбыту, а также более ста пророщенных семян конопли. Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.328 (незаконный оборот наркотиков) УК.-0-

Фото УВД Брестского облисполкома