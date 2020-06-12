Брестчанин взломал более 150 тыс. аккаунтов в соцсетях

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Брестского облисполкома задержали 23-летнего брестчанина, причастного к взлому более 150 тыс. аккаунтов граждан различных стран. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

С октября 2018-го по февраль 2020 года парень использовал вредоносное программное обеспечение с функцией подбора логина и пароля. Брестчанин пользовался таким ПО, чтобы получить несанкционированный доступ к страницам пользователей в социальных сетях.

"Незаконным способом молодой человек смог пройти почти 152 тыс. успешных авторизаций. На ряде ресурсов фигурант находил учетные записи с имеющимися на счету деньгами и, открывая доступ к личному кабинету, переводил их себе. Если средств не было, парень применял чужой аккаунт и занимался накруткой лайков и голосов, после чего пытался продать подороже", - рассказали в милиции.

Способом криминального заработка молодой человек в ноябре прошлого года поделился с товарищем и отправил ему файл вредоносной программы. Тот пытался использовать ПО на одной из известных игровых платформ.

Следователи дали правовую оценку действиям фигурантов.-0-