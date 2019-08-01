Брестчанин за производство и сбыт марихуаны приговорен к 10,5 года

1 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Московского района Бреста сегодня огласили приговор по уголовному делу о незаконном производстве и сбыте марихуаны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Обвиняемым по делу проходил 49-летний местный житель. Мужчина был задержан в конце апреля. В его автомобиле оперативники обнаружили 12,4 г марихуаны. При обыске в хозпостройке во дворе дома, в котором он проживал, правоохранители изъяли более 3,2 кг марихуаны. Также на приусадебном участке находилась теплица, в которой мужчина выращивал коноплю. В ходе расследования было установлено, что брестчанин организовал незаконное производство и сбыт наркотического сырья.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1, 2 ст.329 (незаконные посев и выращивание наркосодержащих растений, повторно), а также по ч.3 ст.328 (незаконные хранение, перевозка и сбыт наркотических средств лицом, ранее совершившим преступления по ст.329, в крупном размере) УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-