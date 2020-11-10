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10 ноября 2020, 10:15

Брестчанин заявил о фиктивном ДТП ради страховых выплат

Фото из архива
Фото из архива

10 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Двух жителей Брестской области привлекут к ответственности за внесение ложных сведений в бланк извещения о ДТП, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по региону Анна Мацкевич.

Случай произошел в Столинском районе, где 29-летний брестчанин не справился с управлением "Опеля" и съехал в кювет. В аварии никто не пострадал, но автомобиль получил механические повреждения. Ремонт требовал затрат, и водитель решил оформить европротокол. Родственник помог ему заполнить документ, в котором был указан еще один автомобиль, якобы участвовавший в происшествии.

После того, как страховая компания обратилась в милицию, правоохранители установили, что ДТП между "Опелем" и "Фиатом" существует лишь на бумаге. Фактические повреждения автомобиля не соответствовали заявленным требованиям.

Брестский РОСК возбудил уголовное дело. Была назначена почерковедческая экспертиза. Согласно заключению эксперта, сведения в представленных документах внесены непосредственными участниками фиктивного ДТП.

В УГКСЭ напомнили: подделка официального документа влечет за собой установленную законом ответственность.-0-

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