Брестчанин зарабатывал продажей контрафактного алкоголя

5 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте задержали 21-летнего местного жителя за нелегальную торговлю алкоголем, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД облисполкома.

Молодой человек торговал из-под полы, а реализуемая спиртосодержащая жидкость не была маркирована акцизными марками Беларуси. Оперативники задержали брестчанина в момент продажи трехлитрового тетрапака с водкой. В багажнике его автомобиля была обнаружена и изъята партия контрафактного алкоголя - 105 л.

Общая стоимость нелегального товара составила Br2,1 тыс. В отношении мужчины составлен административный протокол. Ему грозит штраф от 100 до 200 базовых величин.-0-