Брестчанина будут судить за клевету на преподавателя Академии МВД

8 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Бреста направила в суд уголовное дело по обвинению 40-летнего жителя областного центра в распространении клеветы в интернете, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры области.

Согласно материалам дела, 16 августа в социальной сети Facebook, в аккаунте, который зарегистрирован и находится в пользовании преподавателя Академии МВД, мужчина разместил заведомо ложные, порочащие педагога сведения, обвиняя ее в особо тяжком преступлении против жизни. Это дискредитировало потерпевшую в глазах общественности.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что разместил свой текст под воздействием прочитанной информации в деструктивных Telegram-каналах.

После изучения дела в прокуратуре города пришли к выводу об обоснованности обвинения, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления. Действия брестчанина квалифицированы по ст.188 (распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений (клевета)) Уголовного кодекса. Мужчине грозит до трех лет ограничения свободы.-0-