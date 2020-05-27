Брестчанина будут судить за мошенничество с мобильными телефонами

27 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Брестской области завершило расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве с мобильными телефонами, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.

В сентябре-октябре 2019 года 21-летний брестчанин обманом завладел телефонами, которые принадлежали операторам сотовой связи. Парень подыскивал людей и просил их купить мобильный. Пояснял, что у него есть знакомые, которые хотели бы приобрести телефон, но магазин не одобряет предоставление рассрочки. Фигурант просил потерпевших оформить рассрочку на себя и обещал Br70-80 в качестве вознаграждения. Также он говорил, что оплату за гаджеты будет производить сам. После получения телефонов молодой человек их продавал, прекращал выходить на связь и рассрочку не оплачивал. Обманутые покупатели обратились к правоохранителям.

Следователи установили 13 эпизодов противоправных действий обвиняемого. Он причинил ущерб на общую сумму более Br10 тыс.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 ст.209 (мошенничество) УК. Он заключен под страну, причиненный ущерб возместил на сумму более Br7 тыс. Ранее фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-