Брестчанина-наркокурьера задержали с крупной партией товара

18 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Наркокурьера с крупной партией товара задержали в Бресте, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

У 27-летнего жителя областного центра милиционеры обнаружили и изъяли мелкокристаллическое вещество белого цвета массой почти 100 г, содержащее в своем составе особо опасное психотропное вещество мефедрон, и почти 50 г гашиша.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщил начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Андрей Табуркин, за пять месяцев в Брестской области зарегистрировано 138 преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ (за аналогичный период прошлого года - 206). Из незаконного оборота изъято почти 6,5 кг наркотических средств и психотропных веществ.

Правоохранители напоминают, что за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов предусмотрена уголовная ответственность. Минимальное наказание за совершение таких преступлений - ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.-0-