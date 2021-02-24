Брестчанина оштрафовали на Br5,8 тыс. за взлом аккаунтов и использование вредоносных программ

24 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 25-летнему местному жителю суд назначил наказание в виде штрафа в размере Br5,8 тыс. за несанкционированный доступ к компьютерной информации и использование вредоносных программ, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры.

С октября 2017 по июнь 2020 года молодой человек использовал компьютерные программы с автоматическим подбором логинов и паролей к учетным записям интернет-ресурсов. У него была возможность для автоматической авторизации и получения сведений об учетных записях без уведомления об этом их владельцев, а также копирования информации. Полученные данные он продавал, незаконно получив Br5225. Эту сумму брестчанин добровольно уплатил в доход государства.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд признал молодого человека виновным по ч.1 ст.354 и ч.2 ст.349 УК. Ему в качестве наказания назначен штраф в размере 200 базовых величин, что составляет Br5,8 тыс.

Приговор вступил в законную силу.-0-