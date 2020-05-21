Брестчанина подозревают в незаконной охоте на косулю

21 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста подозревается в незаконной добыче беременной косули. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Брестчанин охотился в лесу в Пружанском районе. Выстрелом из ружья он убил косулю. Выяснилось, что самка вынашивала два плода. Своими действиями мужчина причинил окружающей среде ущерб на сумму более Br9,5 тыс. Брестчанин не имел разрешения на охоту, его ружье не было зарегистрировано.

Следователи допросили подозреваемого и свидетелей. Назначены необходимые экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.282 (незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) УК.

"К подозреваемому применена мера принуждения в виде обязательства о явке. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования", - добавили в Следственном комитете.-0-