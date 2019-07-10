Брестчанина задержали за распространение порнографии в соцсетях

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте задержали мужчину за распространение порнографии в соцсетях, сообщили БЕЛТА в МВД.

Милиционерам из оперативных источников стало известно о 31-летнем жителе областного центра, который создал анкету для общения в соцсетях на сексуальные темы. По данным правоохранителей, в откровенной переписке участвовали и подростки.

"Менеджер по продажам одной из фирм Бреста знакомился с пользователями соцсетей. Он обменивался интимными сообщениями и в дальнейшем предлагал встречу тет-а-тет, - рассказали в МВД. - До встреч с несовершеннолетними дело не дошло. Однако на его странице во "ВКонтакте" в свободном доступе находились материалы эротического и порнографического характера".

Фигурант поделился порнографией с около 100 участниками чата в соцсети. "Мужчина пояснил, что таким образом просто развлекался, хоть и был осведомлен о запрете на распространение", - отметили в МВД.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.343 УК (распространение порнографии с использованием интернета).-0-