Брестчанка незаконно продавала медицинские маски

17 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями изъяли у местной жительницы медицинские маски, которыми она торговала незаконно, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Маски 27-летняя брестчанка продавала через интернет, используя рекламу в социальных сетях. Товар она приобрела в России. В Бресте реализовывала дороже, чем в аптеках.

Оперативники задержали женщину в момент совершения сделки во дворе многоэтажного дома. У нее изъяты 122 маски для индивидуальной защиты.

В УВД Брестского облисполкома обратили внимание: за незаконную предпринимательскую деятельность предусмотрен штраф до 100 базовых величин (1 БВ - Br27) с конфискацией предмета административного правонарушения.-0-