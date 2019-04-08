Брестчанка при уборке квартиры отца нашла два ружья

8 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте пенсионерка во время уборки квартиры покойного отца нашла два ружья, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

В отдел внутренних дел Ленинского района Бреста обратилась 61-летняя женщина, которая добровольно выдала сотрудникам милиции два незарегистрированных ружья. По словам брестчанки, их она нашла, убирая квартиру умершего более 20 лет назад отца. Для установления вида оружия и его модели была назначена баллистическая экспертиза.

"Согласно заключению эксперта Брестского межрайонного отдела ГКСЭ, охотничьи ружья 16-го калибра марки ЗК (Златоуст-Казанцев) и ТОЗ-БМ изготовлены заводским способом и являются гладкоствольным огнестрельным оружием. Ружья этих моделей используются для любительской и промысловой охоты", - отметила Татьяна Коток.

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