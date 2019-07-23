Брестчанка спрыгнула с моста на железнодорожные пути

23 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте милиционер спас от суицида женщину, спрыгнувшую с моста на железнодорожные пути, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Инцидент произошел 20 июля около 23.30 в районе железнодорожного вокзала. На линию 102 позвонили очевидцы, которые сообщили, что с пешеходного моста через железнодорожные пути спрыгнула женщина и упала на крышу вагона поезда. На место происшествия незамедлительно направился сотрудник взвода ППСМ Брестского ОВДТ прапорщик Александр Кочан. С помощью проводников милиционер поднялся к пострадавшей, которая сидела на краю вагона и угрожала спрыгнуть, если к ней кто-то приблизится. Тем не менее прапорщику удалось разговорить женщину.

Она рассказала, что поругалась с матерью и чувствует себя никому не нужной, поэтому хочет свести счеты с жизнью. У 43-летней брестчанки есть сын, дочь и маленький внук. Пока продолжалась беседа, к вагону подбежали сотрудники МЧС и прибыла бригада скорой помощи. Увидев лестницу спасателей, женщина снова впала в истерику, однако милиционер уговорил ее спуститься вниз. По просьбе брестчанки ее спаситель отправился с нею в больницу, где женщине оказали необходимую медицинскую помощь. К счастью, пострадавшая отделалась только ушибами. Пока женщину оставили под наблюдением врачей.-0-