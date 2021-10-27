Брестчанка за оскорбительную надпись на почтовом ящике судьи получила 2,5 года "домашней химии"

27 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. За оскорбительную надпись на почтовом ящике судьи жительница Бреста приговорена к 2,5 года ограничения свободы. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Слонимского района поддержала в суде государственное обвинение в отношении 36-летней жительницы Бреста. Ей инкриминировано оскорбление судьи в связи с осуществлением правосудия.

"В декабре 2020 года в вечернее время в подъезде многоквартирного жилого дома в Бресте с использованием неустановленного предмета нанесла на дверцу почтового ящика судьи оскорбительную надпись", - рассказали в прокуратуре.

Установили того, кто оставил надпись, по записям камер видеонаблюдения. С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Слонимского района постановил обвинительный приговор. Женщине назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года 6 месяцев.-0-