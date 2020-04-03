Брестчанку не пустили на концерт Макса Барских - билеты оказались поддельными

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестчанка купила билеты на концерт украинского исполнителя Макса Барских в соцсети и оказалась обманутой. Комментарий по этой ситуации дал сотрудник УИОС МВД Александр Марченко, сообщает БЕЛТА.

Артист приезжал в Брест в начале года. На концерт пришла и 26-летняя местная жительница с подругой. Правда, тогда на площадку девушек не пропустили из-за фальшивых билетов, которые одна из них купила в интернете.

Обманутая горожанка обратилась в милицию и пояснила, что накануне увидела в социальной сети выгодное предложение - за два билета просили Br130. Девушка перевела деньги на российскую банковскую карту - и на электронную почту ей пришли два билета, как позже выяснилось, недействительных.

Правоохранители устанавливают причастных к преступлению лиц. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Милиция настоятельно рекомендует не покупать билеты "с рук", даже на бланках. Виртуальные объявления, подозрительные сайты, особенно с эксклюзивными предложениями, должны сразу отправляться в спам и игнорироваться. Надежнее всего обращаться к известным билетным операторам.-0-