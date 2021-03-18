Брестская коммерческая фирма более полутора лет выплачивала работникам зарплату в конвертах

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестская коммерческая организация по производству мебели более полутора лет выплачивала заработную плату по серой схеме, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

При проверке общества с ограниченной ответственностью работники КГК Брестской области установили более 100 фактов выплаты зарплаты в конвертах.

По ведомости сотрудники получали лишь минимальную зарплату, сумма которой определена в трудовом договоре. А основная часть заработка выплачивалась им в конвертах без отражения в бухгалтерской отчетности. С октября 2018 года по июль 2020-го по незаконной схеме была выплачена зарплата 12 работникам брестской фирмы в размере почти Br50 тыс. Как следствие, в бюджет не поступило более Br20 тыс. налогов и обязательных взносов.

Директор коммерческой организации привлечен к административной ответственности. Материалы проверки направлены в налоговые и иные органы.

"С организаций, индивидуальных предпринимателей, выплативших доходы физическим лицам без отражения в отчетности, взыскиваются налоги и другие обязательные платежи в бюджет и пени за несвоевременную их уплату. За уклонение от уплаты налогов предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность", - отметили в КГК.-0-