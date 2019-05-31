Брестская пенсионерка забросала Lexus камнями из-за плохой парковки

31 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В отношении жительницы Бреста завели уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

В милицию с заявлением обратился брестчанин и рассказал, что неизвестный повредил в четырех местах его автомобиль Lexus LX570. Молодой человек припарковал машину за забором одного из домов в Ленинском районе Бреста без нарушений правил дорожного движения. После этого ушел по личным делам, а вернувшись, обнаружил повреждения.

Вскоре правоохранители установили личность хулиганившего. Как выяснилось, пенсионерке 1956 года рождения не понравилось месторасположение автомобиля. Пенсионерка сбросила цветочный горшок из окна своей квартиры на Lexus. Охранник находившегося рядом магазина сделал ей замечание. Тогда пенсионерка вышла на улицу и забросала не понравившуюся ей машину камнями.

По данному факту ОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство) УК. Санкция статьи предусматривает наказание от общественных работ или штрафа до трех лет лишения свободы.-0-