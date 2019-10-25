Брестские оперативники задержали наркоторговца и его клиента

25 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Двое жителей Бреста задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

При личном обыске у 30-летнего брестчанина правоохранители изъяли полимерный сверток с 21 г порошкообразного вещества белого цвета. Экспертиза показала, что это синтетический психостимулятор мефедрон. В автомобиле и по месту жительства мужчины оперативники также нашли наркотик, который он хранил для продажи.

Во время оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личность клиента фигуранта. У 32-летнего жителя областного центра милиционеры обнаружили аналогичное вещество, приобретенное для личного употребления.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по ч.3 и ч.1 ст.328 УК соответственно.-0-