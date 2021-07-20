Брестские пограничники перехватили беспилотник с сигаретами

20 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе пограничники перехватили беспилотник с сигаретами, сообщили БЕЛТА в Брестской Краснознаменной пограничной группе им. Ф.Э.Дзержинского.
Инцидент произошел сегодня утром неподалеку от деревни Чижевичи в километре от белорусско-польской границы. Правонарушители пытались незаконно переместить в Польшу табачные изделия с помощью самодельного винтокрылого аппарата. Пограничный наряд применил радиоэлектронное ружье "Гроза-Р2" и сбил контрабандный груз.
"С начала года это уже четвертый подобный случай на участке Брестской пограничной группы. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия. Личности правонарушителей устанавливаются, им грозит штраф до 20 базовых величин", - дополнили в погрангруппе.-0-